Сезон охоты на бурых медведей закрыт в Нижегородской области

Популяция бурых медведей в регионе в 2020 году увеличилась. Фото: Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

В Нижегородской области официально закрыт сезон охоты на бурого медведя. Он длился с 1 августа по 30 ноября. Об этом сообщает региональный комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

- С 1 декабря охота на медведя считается незаконной. При нелегальной добыче хищника виновному лицу грозит уголовная ответственность, - сообщили в Госохотнадзоре.

Кроме того, за нарушение грозит штраф в размере от 180 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за одну особь.

В 2021 году сроки охоты на медведей будут изменены и утверждены главой региона. По новым правилам охоты, сезон будет открыт дважды в год: с 1 апреля по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря.

По данным специалистов, численность бурых медведей в Нижегородской области увеличилась. Сейчас на территории региона насчитывается около 1 300 особей. Для сравнения, в 2019 году в регионе их было 1 150 особей.

- Важно отметить, что численность медведей не должна превышать показателя 2 особи на 1000 га охотничьих угодий. Поскольку медведь - один из самых крупных наземных хищников, он может представлять опасность, - подчеркнули в ведомстве.

Региональный Госохотнадзор информирует: в случае появления на территории населенных пунктов диких животных – таких, как медведь, рысь, волк, кабан, лось, следует сообщить об этом по номеру 112 или на «зеленый телефон»: 433−22−11.

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