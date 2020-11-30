Нижегородские школьники могут поучаствовать в олимпиаде по правилам безопасности на дороге

Онлайн-олимпиада проходит в 85 субъектах страны. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала по всей стране. Принять в ней участие могут и нижегородские школьники на образовательной платформе Учи.ру. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Олимпиада доступна до 11 декабря для школьников с 1 по 4 класс. Она проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам онлайн-олимпиады участники получат дипломы, сертификаты и благодарности.

- Объяснять детям правила безопасности на дороге необходимо с самого раннего возраста. Наша задача сделать так, чтобы ДТП с участием детей происходили как можно реже, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что за 2020 год количество ДТП с участием детей снизилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, за десять месяцев этого года уменьшилось количество происшествий с детьми рядом с образовательными учреждениями. Это стало возможным благодаря обновлению светофоров и оснащению пешеходных переходов.

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