Начальник главного управления регионального ФСИН Николай Теущаков ушел в отставку

Начальника главного управления ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

За годы службы 57-летний генерал-лейтенант внутренней службы Теущаков удостоен государственной награды – медали Жукова и ведомственных наград, в том числе медали «Ветеран уголовно-исполнительной системы».

Теперь временно исполняющим обязанности главы регионального управления ФСИН станет полковник внутренней службы Игорь Борисович Шемякин.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместителя начальника нижегородского ГУФСИН Виталия Гудкова отправили под домашний арест. Против него выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий.

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