68 % нижегородских студентов получили работу после обучения на платформе “Моя карьера”

В России подвели итоги социального проекта по обучению трудоустройству “Моя проекта”. Среди 8 регионов РФ самый высокий процент по трудоустройству получили студенты из Нижнего Новгорода: 68 % из 5000 участников.

По независимой оценке экспертов из ВШЭ, процент трудоустройства выпускников в регионах проекта на 10% выше, чем в других регионах. А в Нижегородской области процент трудоустроившихся выпускников из учреждений, принимавших участие в проекте “Моя карьера”, на 14% выше, чем среди других колледжей в 2019 году. Всего же по результатам проекта 68 % ребят в течение 3 месяцев после обучения получили работу - либо в процессе стажировки, либо сразу после.

Платформа «Моя карьера» направлена на развитие навыков и повышение мотивации ребят к трудоустройству. Проект работает с 2011 года и сегодня охватывает 6 регионов: Волгоградскую, Нижегородскую, Московскую, Ленинградскую области, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Свердловскую область. В 2020 году к программе присоединились подмосковный Жуковский и Ростов-на-Дону. С 2021 года будет участвовать Рязань. С 2015 по 2020 годы на платформе «Моя карьера» зарегистрировались более 14 000 молодых людей, в том числе более 5500 человек прошли все курсы и создали качественное резюме, а 2550 человек получили опыт временного и постоянного трудоустройства. Для работы с платформой были подготовлены 990 российских педагогов. Обучение на платформе бесплатное для всех желающих. Оператор платформы – Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА».

«Отсутствие опыта, низкая заработная плата, дефицит рабочих мест, низкий уровень или отсутствие у выпускников «гибких навыков» – факторы, мешающие ребятам найти работу. Статус «безработного» – серьезный психологический удар для каждого, – говорит заместитель директора Фонда «ФОКУС-МЕДИА» Оксана Баркалова, – Целевые группы проекта – учащиеся колледжей, техникумов, воспитанники детских домов, молодые мамы, педагоги, школьники, студенты. Особый фокус – ребята в трудной жизненной ситуации, которые испытывают дефицит навыков общения и часто не имеют мотивации к поиску работы по специальности».

Организаторы программы – Фонд «ФОКУС-МЕДИА» и донор проекта Фонд Citi (АО КБ «Ситибанк») подчеркивают: главное – создать условия для равного и успешного жизненного старта уязвимой молодежи посредством развития социальных навыков, повышения мотивации и возможностей для трудоустройства