Нижегородцы взяли четыре «бронзы» на чемпионате России по спортивному ориентированию

Наибольшую сложность при подъемах и спусках представлял ландшафт Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы завоевали четыре медали на первенстве и чемпионате России по спортивному ориентированию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, соревнования проходили на Крымском полуострове в Алуште. Спортсмены состязались по велокроссовым дисциплинам в период с 19 по 27 ноября 2020 года.

Особую сложность в велокроссах предоставлял ландшафт местности, его подъёмы и спуски. В частности, на дистанциях была колючая растительность, сыпучий грунт и крупные камни.

Так, нижегородка Александра Гулевских заняла 4 место в двух дисциплинах: в спринте и по сумме двух дней средней дистанции.

Состязаясь в мужской эстафете в группе «Элита» бронзовую медаль получили спортсмены Леонид Цветков и Иван Голубев.

Ещё одну бронзу нижегородской сборной принесли Никита Карабанов и Леонид Чуваткин. Они поборолись за место в эстафете среди юниоров до 20 лет.

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