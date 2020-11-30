Нижегородцы взяли четыре «бронзы» на чемпионате России по спортивному ориентированию

Наибольшую сложность при подъемах и спусках представлял ландшафт
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородцы завоевали четыре медали на первенстве и чемпионате России по спортивному ориентированию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно полученной информации, соревнования проходили на Крымском полуострове в Алуште. Спортсмены состязались по велокроссовым дисциплинам в период с 19 по 27 ноября 2020 года.
Особую сложность в велокроссах предоставлял ландшафт местности, его подъёмы и спуски. В частности, на дистанциях была колючая растительность, сыпучий грунт и крупные камни.
Так, нижегородка Александра Гулевских заняла 4 место в двух дисциплинах: в спринте и по сумме двух дней средней дистанции.
Состязаясь в мужской эстафете в группе «Элита» бронзовую медаль получили спортсмены Леонид Цветков и Иван Голубев.
Ещё одну бронзу нижегородской сборной принесли Никита Карабанов и Леонид Чуваткин. Они поборолись за место в эстафете среди юниоров до 20 лет.
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