Нижегородский ТЮЗ работает с соблюдением требований эпидембезопасности

Фото: Департамент региональной безопасности Нижегородской области

Театр юного зрителя в Нижнем Новгороде проверили на соблюдение эпидемиологической безопасности. Показ первого спектакля прошел без нарушений. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Напомним, что согласно новым изменениям в Указе «О введении режима повышенной готовности», в регионе допущена работа оперных зданий, театров, концертных залов и мюзик-холлов. К слову, работа должна осуществляется с соблюдением дополнительных требований.

Так, сотрудники департамента совместно с волонтерами побывали в нижегородском ТЮЗе перед спектаклем и остались довольны результатами проверки. В театре было соблюдено одно из главных требований Указа - закрыт гардероб и буфет.

В ходе проверки было установлено, что в учреждении имеется необходимое количество масок и перчаток, а также дезинфицирующих средств. В помещении ТЮЗа также работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха, соблюдены требования к заполняемости зала и обеспечена термометрия на входе.

Сообщается, что дальнейшие проверки театров и концертных залов на соблюдение требований эпидембезопасности будут продолжаться.

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