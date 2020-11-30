Благоустройство дворов на улице Телеграфной в Нижнем Новгороде завершено

Дворы отремонтированы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: Администрация Сормовского района

В Нижнем Новгороде завершились работы по благоустройству трех дворовых территорий на улице Телеграфной. Ремонт проходил по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация Сормовского района.

- Наш двор не обновляли долгое время. Периодически ремонтировали проезды, несколько лет назад установили лежачих полицейских, но комплексных работ не было ни разу, - поделились местные жители. - Ну, и конечно, парковки. Нам их не хватало. Раньше все ставили машины на газонах.

Так, в ходе работ на улице Телеграфной уложили новый асфальт на тротуарах, а также обновили дорожное покрытие проездов для машин. Рабочие также отремонтировали подъезды, установили новые лавочки и урны. К слову, теперь около каждого дома теперь есть детские площадки с качелями. И, конечно, подрядчик позаботился об автомобилистах и создал новые парковочные места, общая площадь которых свыше одной тысячи квадратных метров.

- На улице Телеграфной проделана большая работа. Теперь придомовые территории стали более комфортными для жильцов, - подчеркнула глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

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