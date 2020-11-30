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За эту осень с поверхности Волги собрали 1,8 тысяч литров нефтепродуктов

Работы ведутся уже не первый год за счет средств областного правительства
Кристина БЕРБАСОВА
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Ежедневно собирается от 30 до 40 литров водонефтяной эмульсии. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Ежедневно собирается от 30 до 40 литров водонефтяной эмульсии. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Этой осенью с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины собрали 1 800 литров нефтепродуктов. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Работы по очистке реки будут продолжаться до конца этого года, а также и в следующем году. Естественно, с учетом погодных условий. К слову, специалисты, работающие над сбором нефтепродуктов, дежурят на территории круглые сутки. Ежедневно они собирают примерно до 40 литров водонефтяной эмульсии.

- Из акватории Волги за два года уже изъято около 3 500 литров нефтепродукта, который не попал в реку, благодаря этому предотвращено загрязнение водных объектов по течению реки, - поделился Алексей Краснов.

Кроме того, работы по предотвращению загрязнения ведутся не первый год, а финансирование на эти цели поступает от областного правительства.

Известно, что для сбора нефтепродуктов с поверхности реки используются три рубежа боновых заграждений. Они отделяют загрязненный участок, не позволяя ему распространяться.

- Там, где обнаружены нефтепродукты, расстелен сорбционной материал, который впитывает нефтяные пятна, после этого материал отжимается, его можно использовать повторно еще около 10 раз. Далее нефтепродукт складывается в емкость и передается в специализированную организацию на утилизацию, - рассказал о процессе заместитель генерального директора ООО «Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций» Дмитрий Котомкин.

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