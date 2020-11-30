В 28 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев коронавируса

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 28 муниципалитетах.

По полученной информации на 6 ноября 2020 года, общее число заболевших в регионе достигло 54 485 нижегородцев, из них 24 377 проживают в Нижнем Новгороде, 30 108 – в районах и городских округах области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 975) и на Бору (3 107). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 970 человек, и 1 334 жителя Богородского района.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Бутурлинском районе (44 человека) и Перевозском районе (49 человек).

Количество зараженных по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 945

Ленинский – 3 916

Советский – 3 222

Канавинский – 2 718

Московский – 2 396

Сормовский – 2 395

Приокский – 1 897

Нижегородский – 1 888

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