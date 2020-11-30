Свыше 103 тысяч нижегородских семей оформили пособия на детей от 3 до 7 лет

На сегодняшний день в регионе подано порядка 103 тысяч заявлений на выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

Выплаты уже получили примерно 47 тысяч семей на 62 тысячи детей. К слову, ещё 49 тысячам семей на 62 тысячи детей выплата назначена, но ещё не выплачена.

- Всем, кто обратится в течение 2020 года, до 31 декабря включительно, выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее, чем ребенку исполнится 3 года, - сообщили в министерстве соцполитики.

Подать заявку на получение пособий могут малоимущие семьи, чьи доходы не превышают прожиточный минимум за второй квартал предшествующего года (в Нижегородской области – 10 456 рублей).

Кроме того, существует возможность повторно обращаться за пособием, если ранее было отмечено превышение дохода.

- Граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия, - добавляют в ведомстве.

Напомним, финансовая поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Демография».

Подать заявление можно в управление соцзащиты по месту жительства, а также с помощью Единого портала госуслуг. Кроме того, заявления принимают многофункциональные центры.

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