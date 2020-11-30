Ветлечебницу построят в Нижнем Новгороде за 35 миллионов рублей

Новую ветеринарную лечебницу построят в Нижнем Новгороде. На эти цели будет выделена сумма в размере 35 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.
Ветлечебница с возможностью длительного стационарного содержания животных будет построена в Советском районе. На её строительство был выделен участок площадью в 4,3 тысячи квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут примерно около пяти лет.
Отметим, что в ходе заседания были также одобрены ещё 16 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.
Реализация данных проектов позволит создать 326 новых рабочих мест.
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