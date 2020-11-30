Еще четыре перехватывающие парковки появятся в Нижнем Новгороде

Четыре перехватывающие парковки появятся в Нижнем Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре перехватывающие парковки планируется создать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перехватывающие парковки будут организованы рядом с крупными транспортными развязками, являющимися большими точками притяжения пассажиров, пешеходов и автолюбителей. В частности, такие стоянки появятся на окраине Верхних Печер, на «Варе», в районе площади Сенной и у ДК ГАЗ. Пропускная способность накопителей ориентировочно составит 1600 машиномест.

«Это стоянки, на которых можно оставить авто и проехать в центр на общественном транспорте. Это позволит разгрузить город», - уверены в мэрии Нижнего Новгорода.

В администрации также отметили, что в городе уже есть две подобных парковки. Они расположены около Комсомольской проходной Горьковского автозавода и на улице Акимова. Первая вмещает в себя всего 324 авто, вторая рассчитана на 800 машин.

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