Пожар в жилом доме Нижнего Новгорода: 70 человек эвакуировано, 1 погиб

Сегодня, 29 ноября, в Нижнем Новгороде произошел пожар в многоквартирном доме. В 17:34 сотрудникам ГУ МЧС по Нижегородской области стало известно о происшествии по адресу улица Пискунова, 3 (корпус 4). Возгорание произошло в подвальном помещении.

Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место. Сначала спасатели установили ранг пожара до №1-БИС, но уже в 18:14 был объявлен повышенный ранг пожара № 2.

В 18:20 специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Предположительная площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

- В ходе операции было эвакуировано 70 жильцов, в частности, 17 детей, - рассказали в ведомстве. - Известно, что в результате пожара погиб один человек – мужчина. В настоящее время личность устанавливается.

Сейчас устанавливается точная причина пожара.

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