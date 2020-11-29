Жительницу Автозавода удостоили звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»

Ольга Ивановна 38 лет проработала на Горьковском автозаводе. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородке Ольге Коптюх, проработавшей 38 лет на Горьковском заводе, присвоили почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Лично поздравить жительницу Автозавода и вручить ей почетный знак, дипломы и подарки приехал глава района Александр Нагин.

- Для меня честь вручить вам знак отличия, потому что вы его достойны. Решение о присвоении вам звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области» единогласно поддержал Совет ветеранов района, - поделился Александр Нагин.

Ольга Ивановна также уже на протяжении 20 лет возглавляет Клуб ветеранов спорта Автозаводского района.

- Для меня это очень высокая награда. Я горжусь и очень благодарна, в том числе, за поддержку, внимание и заботу, которую оказывает администрация районному клубу ветеранов спорта, - делится впечатлениями нижегородка.

К слову, свободное время Ольга Коптюх, естественно, проводит с внуками. Сейчас они учатся дистанционно, и она активно помогает им разбираться с алгеброй и русским языком.

Напомним, спортивная династия Коптюх известна не только в Нижегородской области, но и во всем мире. Ольга Ивановна – мастер спорта по легкой атлетике - передала любовь к спорту своей дочери - Наталье Садовой, ставшей в 2004 году Олимпийской чемпионкой.

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