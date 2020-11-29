Предприятия нижегородского агропрома получили 18,6 млрд рублей льготных кредитов

18,6 миллиардов рублей льготных кредитов получили предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2020 году. Это на 38% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Льготное кредитование является одной из форм государственной поддержки, которой активно пользуются предприятия агропромышленного комплекса, - подчеркнул глава региона.

Агропром направил полученные средства на покупку семян и кормов для животных, а также на до закупку оборудования и строительства животноводческих комплексов.

В сложных условиях, когда основные финансовые и организационные ресурсы страны брошены на борьбу с пандемией, льготные кредиты заметно снижают финансовую нагрузку на предприятия.

- При этом для одних компаний программы льготного кредитования оказались хорошим подспорьем для сохранения деятельности, для других – реальным инструментом развития бизнеса, - поделился Глеб Никитин.

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