Строительство пристроя к арзамасской школе №7 завершено

Сформирован пакет документов для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе готовятся открыть пристрой к школе №7 имени А.П.Гайдара. Дополнительный трехэтажный корпус рассчитан на 200 новых мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, что в настоящее время документы для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уже подготовлены. Открытие нового корпуса позволит полностью ликвидировать вторую смену в школе №7.

Так, в пристрое расположились три кабинета информатики, кабинеты технологии с индивидуальными станками и кухней. На одном из этажей здания разместилась большая библиотека, а также просторный спортивный зал. Известно, что в корпусе будет сформирована отдельная логопедическая группа, появятся медицинский кабинет, игровые залы и зал для занятия хореографией.

На территории школы провели благоустройство и озеленение, установили спортивные и игровые площадки. Отметим, что в образовательном учреждении была также проложена новая система обеспечения теплоснабжения.

- Государственный архитектурно-строительный надзор принял работы, а значит, скоро дети смогут учиться в новом корпусе, - рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков. - Подрядчик выполнил обязательства в срок. Спасибо всем за участие в проекте!

Напомним, что к строительству здания приступили в августе 2019 года. На эти цели была выделена сумма в размере 268 миллионов рублей, кроме того, более 46 миллионов было потрачено на закупку оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!