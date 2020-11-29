Памятные акции пройдут в регионе в День Неизвестного солдата

Все желающие смогут пройти тест на знание исторических фактов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В четверг, 3 декабря, в стране будет отмечаться День Неизвестного солдата. Этот день призван увековечить память о российских и советских солдатах, чьи имена остались неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области пройдут памятные мероприятия в честь погибших в боях за родину. Так, в регионе пройдет акция зажжения Вечного огня у мемориалов неизвестным солдатам. Действо будет сопровождаться проходом почетных караулов.

Кроме того, нижегородским школьникам проведут «Уроки Памяти». А уже с 1 декабря любой желающий сможет пройти тест на знание исторических фактов, посвященный Дню Неизвестного солдата, на официальном сайте Года памяти и славы.

В завершении дня на памятники и здание центральной администрации будут спроецированы символы скорби о павших в Великой Отечественной войне – пламя Вечного огня и летящие в небе журавли.

Все эти акции поспособствуют для детей и подростков примером того, как важно сохранить память о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру.

Справка:

После окончания Великой Отечественной войны пропавшими без вести значатся свыше 4,5 миллиона советских солдат. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям поискового движения с 2012-го по 2018 год, а имена удалось вернуть почти 6 тысячам воинов.

Самым известным мемориалом Неизвестному солдату является Могила Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Памятник открыли 3 декабря 1966 года, когда у стен Московского Кремля были захоронены останки бойца, погибшего в боях под Москвой и покоившегося в братской могиле.

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