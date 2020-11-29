Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе новогодней игрушки военных времен

Работы принимаются до 20 декабря. Фото: Информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

Нижегородские семьи могут поучаствовать в творческом конкурсе новогодней игрушки. Сделанные своими руками игрушки должны относиться к военной тематике, либо быть посвящены 75-летию Победы. Об этом сообщает информационный центр ФГБУК «Музей Победы».

Этот конкурс направлен на повышение интереса детей и подростков к истории собственной страны.

- Мы очень надеемся, что в творческом состязании будут участвовать всей семьей. Нам бы хотелось, чтобы ребята поговорили со своими прабабушками и прадедушками, прочитали книги и посмотрели фильмы о военном времени, - подчеркнула заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Отметим, что работу, участвующую в конкурсе, можно отправить почтой, либо прислать фотографии процесса её изготовления и готового изделия. Жюри будет оценивать креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность названия работы.

Работы для Всероссийского конкурса «Операция «Новогодняя игрушка» будут приниматься до 20 декабря, а уже 25 декабря на онлайн-трансляции состоится подведение итогов. Участники конкурса получат электронные сертификаты, а победители - дипломы и памятные сувениры.

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