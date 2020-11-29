В Нижегородской области 471 новый случай заражения коронавирусом

По данным на 29 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 451 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 48 618 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено 471 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 54 027 человек.

К сожалению, за сутки в больницах скончались еще четырнадцать нижегородцев. Общее число умерших выросло до 1 155 человек.

В настоящее время территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и Павловском районе. По числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему лидирует Автозаводский и Ленинский районы.

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