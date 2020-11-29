Пациент, которому нижегородские хирурги пересадили сердце, вернется к работе

В период ожидания операции состояние пациента оставалось тяжелым. Фото: Нижегородский специализированный кардиохирургический центр им. академика Б.А. Королева

Мужчина, которому весной пересадили донорское сердце, ведет полноценный образ жизни и готов вернуться к работе. Об этом сообщили в Нижегородской специализированной кардиохирургической больнице им. академика Б.А. Королева.

В 2018 году 39-летний пациент в первый раз поступил на обследование в Нижегородский кардиоцентр. Он находился в декомпенсированном состоянии. Тогда мужчина наблюдался у врачей и прошел множество обследований, после чего ему подобрали подходящее лечение. Как рассказал главный врач СККБ Антон Максимов, мужчину внесли в список ожидания трансплантации сердца.

В период ожидания операции состояние пациента оставалось тяжелым: физическая активность была резко ограниченной, требовалось постоянное интенсивное лечение.

- Когда появилось донорское сердце, по всем параметрам подходящее нашему пациенту, мы немедленно вызвали его на операцию. В ночь с 16 на 17 марта сердце, которое не справлялось со своими функциями, было заменено здоровым. Уже спустя 10 часов после операции пациент смог самостоятельно дышать, разговаривать, через день начал вставать и ходить, - поделился Антон Максимов.

Теперь каждые полгода мужчина должен проходить диагностику, чтобы убедиться в том, что пересаженное сердце функционирует правильно.

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