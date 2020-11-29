642 квартиры для детей-сирот закупили в Нижегородской области

Согласно информации предоставленной министерством социальной политики Нижегородской области, на 27 ноября 2020 года в Нижегородской области приобретено 642 квартиры для детей-сирот.

Так, на приобретение 499 квартир заключены муниципальные контракты, кроме того, 7 квартир выделены из муниципального жилищного фонда. В настоящее время также проводятся конкурсные процедуры на приобретение ещё 56 квартир.

В черте Нижнего Новгорода закуплено 136 жилых помещений из 145 запланированных на этот год. В настоящее время на ещё две квартиры заключаются контракты. А на вторичном рынке жилья объявлен повторный аукцион за закупку ещё 14 квартир.

До конца текущего года для детей-сирот должно быть приобретено 691 квартира в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года.

К слову, приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

- Обязательным условием также является полное соответствие всех приобретаемых помещений необходимым требованиям благоустроенного жилья, - подчеркнул заместитель министра социальной политики региона Александр Бовин. - Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими 18 лет.

Напомним, что в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 миллиарда рублей.

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