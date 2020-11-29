Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет с Днем матери

Дорогие мамы! От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем матери!

Как бы ни менялся мир, роль материнства всегда будет оставаться определяющей в судьбе человечества. Слово «мама» с одинаковой теплотой произносят на всех языках планеты. С него начинается речь практически каждого малыша. Опираясь на руку матери, ребенок делает первые шаги, благодаря ей получает знания о мире, раскрывает в себе таланты. Это миссия – быть мамой – соединяет в себе безграничную любовь и заботу, мудрость и жертвенность, доброту и сердечное тепло. Мне хочется поблагодарить всех мам, вкладывающих свою душу в воспитание детей. Вы выполняете самую важную работу в мире!

Рождение ребенка - ответственное событие, кардинально меняющее жизнь любой семьи. Тем более ценно и значимо, что все больше женщин в Нижегородской области принимают осознанное решение стать многодетными мамами. По сравнению с прошлым годом в регионе стало на 1200 больше семей, где воспитывается трое и более детей. Грамотно организовать быт такого коллектива – сложная управленческая задача. Особенно здорово, когда удается не только справиться с этим, но и сделать время в семейном кругу ярким и интересным.

В этом году нашим мамам пришлось столкнуться с новыми вызовами, связанными с распространением коронавируса. В какие-то моменты оказался нарушен привычный распорядок жизни, пришлось преодолевать дополнительные сложности, менять привычный распорядок своей семьи и привыкать к новым правилам. Именно мамы являются настоящими ангелами- хранителями, стоящими на защите своей семьи, оберегающими здоровье своих детей и близких.

В День матери желаю вам здоровья и терпения! Оставайтесь такими же прекрасными, волшебными и самыми-самыми любимыми! Пусть дети всегда радуют вас и придают сил! С праздником!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!