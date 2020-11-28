Бывший главный бухгалтер Шатковского ДУКа осуждена за присвоение денег

Бывшего главного бухгалтера шатковской домоуправляющей компании осудили за присвоение денег. Всего она "прибрала к рукам" более 155 тысяч рублей из денежных средств ДУКа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

Следователи Шатковского межрайонного следственного отдела собрали все доказательства вины подозреваемой. Суд признал эти материалы достаточными для вынесения приговора бывшему главбуху в совершении преступления.

Следствие и суд установили, что противоправные действия осуждённая неоднократно совершала с января 2018 года по ноябрь 2019, используя своё должностное положение.

Обвиняемая признала свою вину в полном объёме в ходе предварительного расследования, а также возместила причинённый организации ущерб и была уволена с занимаемой прежде должности.

Как оказалось, осуждённая значилась депутатом одного из сельских советов Шатковского района Нижегородской области.

Суд вынес ей приговор в виде лишения свободы условно на 3 года и 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

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