Круглый стол «С мамой безопасная дорога» прошёл в Нижнем Новгороде. ФОТО: пресс-служба ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде провели круглый стол "С мамой безопасная дорога", в ходе которого наградили нижегородскую семью, победившую в конкурсе социальной рекламы о безопасном поведении на дороге. Об этом сообщила пресс-служба ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мероприятие приурочено к предстоящему Дню матери, который отмечается завтра, 29 ноября. Встречу провели Министерство образования, науки и молодёжной политики региона, Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Вега», а также областное ГИБДД и Совет отцов Нижнего Новгорода.

В студию пригласили авторов социального ролика. Они рассказали о своих мотивах для участия в конкурсе и о процессе съёмок мини-фильма. Сам фильм показывает, как опасна спешка в дороге и на дороге.

— Дорога требует от участников движения особой внимательности и сосредоточенности. Нельзя отвлекаться на сотовый телефон с разговором, музыкой или игрушками, всё это нужно отложить и продолжить только тогда, когда перейдёшь дорогу. Капюшон или шапка не должны мешать видеть обстановку на дороге, а ещё важно носить светоотражающие вещи. Они позволяют сделать пешехода заметнее во много раз. Правила дорожного движения должны знать не только водители, но и все участники дорожного движения — и дети, и взрослые, — поделился знаниями сидящий в студии исполнитель главной роли 11-летний Артём.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!