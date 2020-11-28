Прямые авиарейсы появятся из Нижнего Новгорода в Геленджик в 2021 году. ФОТО: пресс-служба международного аэропорта Стригино

Со следующего 2021 года откроются прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в курортный город Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба аэоропорта Геленджика на их официальном сайте.

По информации аэропорта "Геленджик", направление уже утверждено. Сообщается, что начнёт своё действие оно с 1 июня 2021 и продлится до 30 сентября того же года. Полёты будут совершаться два раза в неделю в направлении Нижний Новгород — Геленджик — Нижний Новгород. Прямое авиасообщение между городами открывается впервые.

А также напомним, что география региональных маршрутов из Стригино расширяется. К примеру, в прошедшем сентябре были открыты прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Саратов и из Нижнего Новгорода в Екатеринбург. Полёты прямиком в столицу Урала выполняет авиакомпания Red Wings, а в Саратов — авиакомпания «Азимут». В одном самолёте может находиться максимум сотня человек.

Вся информация доступна на сайте нижегородского аэропорта "Стригино".

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