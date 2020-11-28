111 млн рублей выделят на строительство ФОКа в Нижнем Новгороде Фото: Андрей КОПАЛОВ

111 миллионов рублей будет направлено на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и открытых спортивных площадок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На строительство дан срок в четыре года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявку на строительство ФОКа и ещё 17 других заявок одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Соответсвующее заседание совет провёл вчера, 27 ноября, в режиме видеоконференции.

В рамках реализации этих, в общей сложности, 18 проектов задумано создать 326 новых рабочих мест.

А кроме того, в другие одобренные заявки вошли, к примеру, строительство производственного комплекса по изготовлению мебели в Сормовском районе Нижнего Новгорода за 91 миллион рублей, строительство ветеринарной лечебницы с содержанием животных в Советском районе за 35 миллионов рублей и строительство базы отдыха в Городецком районе области за 65 миллионов рублей.

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