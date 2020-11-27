Предпринимателям Карповского рынка предложат другие площадки для бизнеса

Предпринимателям, работавшим ранее на Карповском рынке, который теперь подлежит сносу, предложат другие площадки для ведения бизнеса. Они будут подбираться с учётом специфики деятельности предпринимателей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян по итогам совещания о ситуации на рынке.

– Очевидно, что у руководства рынка и у Минимущества разные взгляды на сложившуюся ситуацию. Но на это есть решение суда. Существуют вопросы по поводу процедуры прекращения деятельности рынка, с этим надо разбираться, процессы уже инициированы, привлечена прокуратура. Однако в первую очередь надо решить вопрос с предпринимателями. Это около 200 ИП, от которых зависят и их семьи – уже более 1000 человек, – обозначил Андрей Саносян.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов подчеркнул, что для исполнения судебного решения предпринимателям четыре раза давали отсрочки, понимая с самого начала, что им нужно значительное время для переезда. Собственник обозначал сам, какие ему необходимы сроки. Однако ООО «Этуаль» ничего не предприняло тогда, когда это было нужно сделать, хотя альтернативные площадки предлагались уже неоднократно каждому предпринимателю персонально на личной встрече с Минпромом. Некоторые этой возможностью воспользовались.

– Сегодня мы обновим информацию обо всех свободных площадках города, наиболее подходящих для той сферы, в которой работают предприниматели. Мы готовы связаться с каждым ИП, обсудить вопросы и оказать всю возможную поддержку, – заверила начальник отдела развития торговли, потребительского рынка, услуг и ценовой политики министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко.

– Главное сейчас – не оставить людей без возможности работать. Все пострадавшие ИП могут обратиться за информацией в приёмную нижегородского Минпрома, – подвёл итог Андрей Саносян.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!