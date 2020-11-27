"Зимний" ямочный ремонт дорог проводят в Сормовском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Сормове продолжается ямочный ремонт дорог, но теперь он перешёл на "зимний" режим. Поэтому незначительные дефекты дорожного покрытия устраняются с помощью рециклера. Об этом сообщила администрация Нижнего Новгорода со ссылкой на сормовскую районную администрацию.

– Рециклер используют, как правило, ранней весной и зимой, когда нужно срочно устранить небольшие ямы и выбоины, чтобы за зиму они не увеличились, – объяснили в подрядной организации МП «Дорожник».

Рециклер – это небольшая установка, которая перерабатывает старый асфальт в смесь для повторного использования. Важно то, что использовать его можно практически круглый год: при температуре от -15 до +30 градусов.

В настоящий момент ремонтируются небольшие ямы на внутриквартальных проездах по улице Героев Космоса 7 микрорайона. А именно, у домов № 22, №24, №26, №28. По завершении рабочие примутся ремонтировать проезд вдоль домов № 16, №18, №20 той же улицы и дорогу у детского сада №456.

– Зимой будем в постоянном режиме устранять мелкие дефекты на внутриквартальных проездах. К более крупным участкам дорог приступим весной, когда стартует ремонтная кампания, – заверила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

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