Рециркуляторы воздуха появились в нижегородских автобусах Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В двух автобусах Нижнего Новгорода появились рециркуляторы воздуха. Они работают в тестовом режиме в автобусах маршрутов А-10 и А-71. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Как пояснили в МП «Нижегородпассажиравтотранс», маршруты были выбраны по объёму пассажиропотока.

— Общественный транспорт относится к местам повышенной опасности, и использование средств индивидуальной защиты для пассажиров, как известно, является обязательным. Установка рециркуляторов — это дополнительная мера безопасности для нижегородцев. На данный момент прорабатываем вопрос о возможности установки таких устройств и в других транспортных средствах, — рассказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов.

Сами бактерицидные лампы крепятся к потолку салона автобуса и питаются от аккумулятора. Они были разработаны специально для размещения в общественном транспорте на ОКБ «Завод им. Петровского».

Кроме того, специалисты отметили, что у представленных рециркуляторов повышенная ударопрочность и стойкость к транспортным перегрузкам.

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