Экс-глава Канавинского района брал взятки ради поддержания уличной торговли

Бывший руководитель Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров обвиняется в получении взяток от предпринимателей торговли. Свою вину в суде он признал. Вместе с ним обвиняется и его подчинённый Эдуард Цветков. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Кроме того, в суде он поделился мотивом своих действий. Он заявил, что таким образом заботился о предпринимателях после масштабной зачистки нелегальных торговых точек перед ЧМ по футболу в 2018 году. Он брал их деньги, а взамен закрывал глаза на нарушения торговли. Более того, бывший глава района настаивает на том, что к коррупции его склонил его подчинённый Цветков – деньги тому предприниматели несли сами за участие в бесплатных ярмарках. Адвокат Михаила Шарова Наталья Чехова приобщила к делу благодарственные письма на имя Шарова, поручительства коллег и даже церковные награды, рассчитывая на смягчение приговора. Одно перечисление этих материалов заняло больше часа. Кроме того, что Шаров сделал много полезного для Канавина и его жителей, он — "многодетный отец и примерный семьянин". Его бывшие коллеги из Богородской ЦРБ, где он был врачом-неврологом, высоко оценили его.

Общая сумма полученных взяток Шаровым и Цветковым составила 1,13 миллиона рублей. Оба свою вину полностью признали.

Дальнейшее судебное заседание назначено на 7 декабря.

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