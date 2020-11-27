Шахунский начальник отдела МВД задержан по подозрению в превышении полномочий Фото: Кирилл ЧАЩИН

Начальник отдела МВД России по городу Шахунья ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Он дал незаконное указание сотруднику полиции не составлять протокол об административных правонарушениях знакомого начальнику человека. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного Управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

На настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении начальника шахунской полиции по статье уголовного кодекса РФ.

Следствие выдвинуло версию, что 28 апреля этого года на территории городского округа Шахунья сотрудник полиции остановил автомобиль марки «УАЗ 31514». Причиной стала непредусмотренная конструкция транспортного средства «лебедкой» и прицеп, не зарегистрированный в органах ГИБДД. Это является нарушением требований административного законодательства.

Но нарушитель избежал привлечения к ответственности с помощью одного звонка. Он позвонил начальнику отдела местной полиции, который оказался его знакомым. Инцидент был улажен, нарушитель — отпущен. Таким образом начальник полиции превысил свои должностные полномочия, дав незаконное указание сотруднику не составлять протокол.

Подозреваемый отстранён от исполнения своих обязанностей. Расследование продолжается.

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