Коронавирусные рейды усилят в нижегородских ТЦ

Проверки соблюдения требований эпидбезопасности усилены в нижегородских ТЦ Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В торговых центрах Нижнего Новгорода усилены проверки соблюдения требований Указа губернатора. Очередной рейд провели в одном из крупных торговых комплексов Сормовского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сотрудники полиции совместно со специалистами администрации района проверяют наличие у работников магазинов индивидуальных средств защиты, режим работы точек общепита, которые на настоящий момент могут работать только до полуночи. Кроме того, контролируется наличие разметки для соблюдения социальной дистанции посетителями и наличие антисептических средств и одноразовых масок для покупателей.

— Если заходит покупатель без маски, мы всегда предлагаем её надеть. Или нашу, или свою. Как правило, посетители не отказываются. К масочному режиму мы уже начинаем привыкать. Сейчас, по-моему, уже все понимают, для чего это нужно, — поделилась сотрудница магазина Вероника Вакукина.

Проверяющие отметили, что большинство предпринимателей, которые работают в торговом центре Сормова, соблюдают требования режима повышенной готовности добросовестно. В этом ситуация значительно улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами, когда была оштрафована даже одна аптека за отсутствие антисептика.

— У нас нет цели наказать предпринимателей. Мы проводим беседы и рекомендуем соблюдать эпидемиологические требования. Протоколы составляются, в основном, на злостных нарушителей. Сейчас большинство предпринимателей, всё же, добросовестные. Они осознают и масштаб проблемы, и её последствия, — подытожила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Инспекционные проверки касаются также и посетителей общественных мест.

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