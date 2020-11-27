Глава Ленинского района Нижнего Новгорода раскритиковал работу местных коммунальщиков Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин раскритиковал работу местных коммунальных служб. Он лично проверял качество их труда по вывозу мусора и обработке улиц противогололёдными материалами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на администрацию района.

В процессе прошедшей инспекции Александр Кулагин не одобрил уборку пешеходных тротуаров по таким адресам как: дом №64 по улице Баумана, дом №110 по улице Снежная, сквер имени Луначарского, улица Космонавта Комарова в пределах домов № 13, 13а, 15. А вместе с тем и уборку дороги у дома №29 по улице Усольская.

— В первую очередь должны обрабатываться и убираться дороги, ведущие к учреждениям социальной сферы. Нельзя допускать наледи. По этим дорогам утром родители ведут своих детей в школы и детские сады — им необходимо обеспечить безопасное движение по улицам, — заявил Александр Кулагин подрядчикам и управляющим компаниям.

Помимо уборки улиц от снега и льда руководитель района раскритиковал свал веток на углу здания №1 по улице Шлиссельбургская и около дома №41 на улице Баумана. Он поручил немедленно ликвидировать свал. Как и вывезти крупногабаритный мусор на улице Героя Самочкина, на улице Лейтенанта Шмидта и улице Дачная. Сроки жёсткие — до конца текущей недели.

— При неисполнении будут применяться штрафные санкции, — заключил глава Ленинского района.

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