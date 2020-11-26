Глеб Никитин отчитался о ходе реализации нацпроектов в Нижегородской области

В ходе рабочей встречи с президентом России губернатор Нижегородской области отчитался о ходе реализации нацпроектов в регионе. По его словам, в сравнении с показателями прошлого года количество мероприятий в этой сфере выросло на 38%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- По всем национальным проектам мы работаем в соответствии с графиком, - пояснил Глеб Никитин. – По некоторым нацпроектам, в том числе «Экология», «Безопасные и качественные дороги» и другие, при поддержке правительства страны мы уже в этом году получили дополнительные средства и федерального бюджета. Это удалось сделать в связи с опережающей реализацией проектов.

При этом, по словам губернатора, одним из драйверов региональной экономики остается жилищное строительство.

- В прошлом году рост в жилищном строительстве был 4,3%, в этом году рассчитываем сохранить такой же показатель, - отметил Глеб Никитин. - За 10 месяцев года рост уже составил около 7%.