Глеб Никитин пригласил президента России на 800-летие Нижнего Новгорода

Во время рабочей встречи с президентом России губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил его на 800-летие Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Конечно, отметить юбилей надо на самом высоком уровне, - заявил Глеб Никитин. - Естественно мы предусматриваем ряд расходов, есть сформированная программа и взятые обязательства.

В ходе встречи с главой государства Глеб Никитин рассказал о ситуации с коронавирусом в Нижегородской области, работе системы здравоохранения, поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии, темпах жилищного строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода включает в себя целый ряд крупных инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о реконструкции Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы, Александровского сада и других объектов.