Глеб Никитин рассказал президенту России о ситуации с коронавирусом в Нижегородской области

В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область одной из первых в стране столкнулась с последствиями пандемии. Это объясняется и плотностью населения, и его мобильностью.

- Напряжение сохраняется, но мы с ним справляемся, - отметил Глеб Никитин. - Ни разу мы не выходили за контрольные точки федерального координационного штаба.

Глава региона напомнил, что Нижегородская область относится к числу лидеров по объемам тестирования. Ежедневно в регионе проводится около 12-17 тысяч тестов.

- Сейчас в регионе занято 80% коечного фонда, - пояснил Глеб Никитин. - Ситуация управляемая. Сейчас число госпитализированных примерно соответствует числу тех, кто выписывается из больниц. Однако в случае необходимости мы в течение 10 дней можем развернуть еще тысячу коек.

Также глава региона напомнил, что в Нижегородской области был построен новый корпус на 200 коек. Сейчас он полностью загружен. Впоследствии он станет наследием пандемии.