Глеб Никитин принял участие в презентации цифровых продуктов госкорпорации «Росатом»

Президенту России Владимиру Путину в Сарове представили цифровые продукты госкорпорации «Росатом». В презентации принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как говорится в сообщении, новые цифровые продукты включают в себя конкурентоспособные IT-решения в наукоемком моделировании и НИОКР, управление предприятием и производством. Также на демонстрации были представлены разработки в сфере информационной и физической цифровой безопасности, проектирования и строительства, цифровизации городских сервисов и процессов.

Напомним, в ходе сегодняшнего визита запланирована встреча президента с губернатором Нижегородской области.