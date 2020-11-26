Ушел из жизни легендарный самбист Алексей Архипов

Он ушел из жизни в возрасте 53 лет. Фото: Instagram Андрея Черткова

Сегодня, 26 ноября, скончался известный нижегородский самбист Алексей Архипов. Он ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Кстовского района Андрей Чертков.

- Титулованный спортсмен, выдающийся самбист, звезда российского спорта. Кстовчанин, которого знают не только в России, но и во всем мире, - говорится в сообщении. - Глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам.

Родился Алексей Валерьевич Архипов 20 марта 1967 года в простой рабочей семье. Ранние годы он провёл в посёлке к югу от Кстова. В 1977 году пришёл заниматься в академию самбо. Его первым и единственным на всю жизнь тренером стал Фёдор Александрович Кукушкин.

В 1985 году на Всесоюзном турнире в Андропове Алексей Архипов выполнил норматив мастера спорта. 1986 году стал чемпионом мира среди молодёжи. Он также завоевывал «серебро» на чемпионатах СССР по самбо два года подряд в 1989 и 1990 годах. В 1991 году Архипов стал чемпионом.

Спортсмен также дважды становился чемпионом мира: он получил золото в состязаниях в 1992 и 1996 годах. Кроме того, на его счету золото на Чемпионате Европы в 1992 и 1993 годах, а также серебро в 1994 году и бронза в 2000 году.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Архипова.

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