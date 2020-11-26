Глеб Никитин встретил президента в аэропорту Сарова

Президент России Владимир Путин прилетел в закрытый город Саров. В аэропорту его встречали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщается, в ходе визита глава государства планирует посетить федеральный ядерный центр и осмотреть разработки предприятия. В частности, он ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации Росатом.

- В рамках визита планируется встреча главы государства с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, - говорится в сообщении. - Также он планирует заслушать доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском.