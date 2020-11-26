Нижегородские каратисты завоевали два золота и бронзу на первенстве России

Нижегородские спортсмены-каратисты из МБУ «Комплексная спортивная школа «Надежда». Фото: Департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода

Нижегородские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве России по всестилевому каратэ. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие 1 500 спортсменов из 50 регионов страны, а само мероприятие проходило в Орле.

В полноконтактных поединках Нижний Новгород представила команда из пяти человек. Эти состязания стали первыми для ребят после перерыва в девять месяцев.

- Это не сказалось на их высоких показателях по итогам соревнований, - отметил тренер Шаиг Гулиев.

Золото Нижегородской области принесли каратисты Александр Герасюк (13 лет) и Азиз Асланов (17 лет).

А двенадцатилетняя спортсменка Лейла Гулиева завоевал бронзовую медаль. Соперник её оказался серьезным: нижегордка при весе 39 килограмм выступала в поединке с соперницами до 50 килограмм.

По завершению соревнований ребята были включены в состав сборной России по всестилевому каратэ.

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