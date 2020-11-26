Детскую колонию в Арзамасском районе ликвидируют

Единственное детское исправительное учреждение Нижегородской области будет расформировано. Колония для несовершеннолетних располагается в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН России.

Решение о ликвидации детской колонии было принято в соответствии с приказом Министра Юстиции РФ от 24 сентября 2020 года.

В настоящее время проводится работа по перераспределению осужденных, отбывающих наказание, в колонии других регионов. В частности, в колонии также находятся пять осужденных, часть которых скоро освободят по окончании срока, а другую часть ожидает возможность условно-досрочного освобождения.

Также сейчас идет перевод сотрудников колонии в другие учреждения ГУФСИН России по Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!