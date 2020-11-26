Детскую колонию в Арзамасском районе ликвидируют

Единственное детское исправительное учреждение Нижегородской области будет расформировано. Колония для несовершеннолетних располагается в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН России.
Решение о ликвидации детской колонии было принято в соответствии с приказом Министра Юстиции РФ от 24 сентября 2020 года.
В настоящее время проводится работа по перераспределению осужденных, отбывающих наказание, в колонии других регионов. В частности, в колонии также находятся пять осужденных, часть которых скоро освободят по окончании срока, а другую часть ожидает возможность условно-досрочного освобождения.
Также сейчас идет перевод сотрудников колонии в другие учреждения ГУФСИН России по Нижегородской области.
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