За благоустройством источника Никола-ключ будет вестись строгий контроль

Работы по ремонту настилов, лестниц и замене ограждения должны быть завершены к концу года. Фото: Администрация Городецкого района

Благоустройство источника «Никола-ключ» завершится к концу года. Ход работ будет тщательно контролировать глава Городецкого района Александр Мудров. Об этом сообщает администрация района.

Территория источника является особо охраняемой, так как вода в нём отличается высоким качеством, её считают целебной. Кроме того, недалеко от источника находятся несколько ценных видов растений.

«Никола-ключ» - это место паломничества нижегородцев и жителей из разных уголков страны, которые приезжают сюда на Крещение и Ивана Купалу. И в связи с тем, что к источнику приезжает огромное количество человек, возникла проблема его содержания.

В настоящее время на источнике собираются провести ремонт настилов в зонах для купания и набора воды, спусковых лестниц и замену ограждения. Также будет проведена работа по ликвидации бурелома и ветхих деревьев по всему периметру территории.

- Рождественские и Крещенские праздники не за горами, к этому времени необходимо закончить работы, не требующие больших затрат, - поделился Александр Мудров.

Справка:

Источник Никола-ключ известен с XVII века. Первые упоминания о нем относятся к 1623 году. Он назван в честь церкви Святого Николая Чудотворца, которая расположена в д. Белоглазово и является памятником архитектуры федерального значения.

По легенде, Никола-ключ находится на тропе, ведущей из Городца (Малый Китеж) в Китеж-град (оз. Светлояр).

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