Впервые молодежный бал в Нижнем Новгороде пройдет в онлайн-формате

Бал 2020 года посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Департамент по социальной политике администрации города
Городской молодёжный бал в Нижнем Новгороде впервые пройдёт в формате «онлайн». Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.
В этом году бал будет приурочен к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, в нем примут участие пары из восьми районов города.
- Городской молодёжный бал является самым ожидаемым событием для нижегородской молодёжи на протяжении 12 лет, - рассказал заместитель директора городского департамента по социальной политике Артур Штоян. - Несмотря на вынужденные ограничения, мы ищем новые форматы работы с молодёжью, сохраняя прежние традиции.
Мероприятие состоится в Усадьбе Рукавишниковых, трансляцию бала можно будет посмотреть на странице портала «Молодой Нижний» в 19:00, 27 ноября.
Так, зрители смогут посмотреть на танцевальные пары, поучаствовать в конкурсах и получить ценные призы.
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