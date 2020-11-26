В Нижнем Новгороде начался снос Карповского рынка

Рабочие приступили к сносу Карповского рынка, расположенного недалеко от Мызинского моста, в Нижнем Новгороде. Работы должны завершиться к концу этого года. Об этом сообщает Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Напомним, компания «Этуаль» арендовала данную территорию более десяти лет. В 2018 году срок аренды закончился, и после этого земельный собственник не стал продлевать договор с владельцем рынка.
Тогда судом было вынесено решение об освобождении земельного участка, но компании неоднократно удавалось получать отсрочки. Этой осенью в очередном продлении владельцу Карповского рынка отказали.
- Город и регион предлагали ООО «Этуаль» 19 альтернативных площадок. Компании было дано достаточно времени для перевода бизнеса на новую территорию, - сообщили в министерстве.
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