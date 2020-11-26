В ЖК «Новинки Smart City» возвели каркасный монолит школы

Подрядчик завершил возведение каркасного монолита школы в ЖК «Новинки Smart City» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Каркас здания школы возвели в жилом комплексе «Новинки Smart City». Работы ведутся в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В учреждении будет расположено 60 классов, в них смогут обучаться 1 500 учеников. В настоящее время эта школа претендует на звание одной из крупнейших в регионе по вместимости.

- Для нас важно, чтобы в этом микрорайоне, который активно развивается, появлялась вся необходимая инфраструктура, которая будет, в частности, стимулировать дальнейшую застройку, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Параллельно со строительством школы в ЖК ведутся работы по возведению детского садика на 320 воспитанников. Все работы идут с небольшим опережением графика.

На данный момент в строительстве школы задействовано около 90 человек. Рабочие занимаются устройством кирпичной кладки, они также приступили к утеплению подвалов и устройству подпорных стенок. Кроме того, подходит к завершению прокладка теплосетей.

- Трудностей никаких нет. В зимний период увеличивать число рабочих не планируем. Усиливать штат занятых на объекте будем весной, когда приступим к отделочным работам, - отметил руководитель проектов ООО «Технологии безопасности» Артур Нуждинов.

По проекту здание школы будет четырехэтажным, и состоять из нескольких блоков. В одном крыле будут располагаться начальные классы, а в другом ребята из средних и старших классов. Будет также и блок общего назначения, в нем расположатся актовый зал, спортивные залы, столовая и библиотека.

Также отдельный этаж здания будет выделен для размещения лыжной базы с помещениями для переодевания и хранения инвентаря.

Примерный срок сдачи объекта — 2021 год.

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