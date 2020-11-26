Нижегородские волонтеры доставляют врачам горячее питание

Волонтеры нижегородского штаба #МыВместе доставляют горячее питание медикам Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские волонтеры доставили горячие обеды сотрудникам Центра борьбы со СПИДом и городской больницы №30. Об этом сообщает отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Нижегородской области.

Так, к акции взаимопомощи присоединился директор кафе в Нижнем Новгороде «Центр плова» Музаффар Иргашев. Он предложил обеспечить горячим питанием медицинских работников.

В частности, в минувшую среду узбекский плов смогли получить сотрудники в Нижегородском центре борьбы со СПИД. Учреждение является крупной диагностической ковид-лабораторией, которая обрабатывает примерно 3 тысячи тестов в день.

- Медикам сейчас, как никогда, важны внимание и поддержка. Люди должны знать, что они не одни, - подчеркнул волонтер #МыВместе, руководитель АНО «Здоровое поколение» Дмитрий Ленин.

Также, 25 ноября, волонтеры доставили горячие обеды дежурной смене в «красной зоне» 30-й городской больницы Нижнего Новгорода. Их передали работники учебно-курсового комбината «Возрождение».

- Пандемия показала, кто чего стоит. Врачи, сотрудники медучреждений сутки проводят на работе, иначе нельзя. Мы уже привыкли к долгим сменам, душным костюмам. И очень помогает ощущение поддержки общества, - поделился сопредседатель регионального штаба ОНФ, главврач центра борьбы со СПИД Соломон Апоян.

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