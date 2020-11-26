В 13 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 13 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 52 633 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 23 764 зараженных, а остальные 28 869 человек – распределены по районам и городским округам региона.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (5 772 человека) и Ленинский (3 828 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (1 821 человек).
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 171
2. г.о.г. Арзамас – 685
3. Арзамасский – 391
4. Балахнинский – 1 059
5. Богородский – 1 287
6. Большеболдинский – 124
7. Большемурашкинский – 48
8. г.о.г. Бор – 2 948
9. Бутурлинский – 41
10. Вадский – 93
11. Варнавинский район – 207
12. Вачский – 373
13. Ветлужский – 219
14. Вознесенский – 232
15. Володарский – 816
16. Воротынский – 78
17. Воскресенский – 204
18. Выксунский – 705
19. Гагинский – 149
20. Городецкий – 1 229
21. Д.Константиновский – 91
22. Дзержинск – 4 850
23. Дивеевский – 461
24. Княгининский - 188
25. Ковернинский – 238
26. Краснобаковский – 145
27. Краснооктябрьский – 328
28. Кстовский – 998
29. Кулебакский – 1 038
30. Лукояновский – 260
31. Лысковский – 712
32. Навашинский – 493
33. Павловский – 1 962
34. Первомайский – 60
35. Перевозский – 48
36. Пильнинский – 378
37. Починковский – 435
38. Семеновский – 721
39. Сергачский – 415
40. Сеченовский – 252
41. Сокольский – 74
42. Сосновский – 553
43. Спасский – 101
44. Тонкинский – 254
45. Тоншаевский – 313
46. Уренский – 484
47. Чкаловский – 390
48. Шарангский – 177
49. Шатковский – 717
50. Шахунский – 631
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