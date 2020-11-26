В 13 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 13 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 52 633 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 23 764 зараженных, а остальные 28 869 человек – распределены по районам и городским округам региона.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (5 772 человека) и Ленинский (3 828 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (1 821 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 171

2. г.о.г. Арзамас – 685

3. Арзамасский – 391

4. Балахнинский – 1 059

5. Богородский – 1 287

6. Большеболдинский – 124

7. Большемурашкинский – 48

8. г.о.г. Бор – 2 948

9. Бутурлинский – 41

10. Вадский – 93

11. Варнавинский район – 207

12. Вачский – 373

13. Ветлужский – 219

14. Вознесенский – 232

15. Володарский – 816

16. Воротынский – 78

17. Воскресенский – 204

18. Выксунский – 705

19. Гагинский – 149

20. Городецкий – 1 229

21. Д.Константиновский – 91

22. Дзержинск – 4 850

23. Дивеевский – 461

24. Княгининский - 188

25. Ковернинский – 238

26. Краснобаковский – 145

27. Краснооктябрьский – 328

28. Кстовский – 998

29. Кулебакский – 1 038

30. Лукояновский – 260

31. Лысковский – 712

32. Навашинский – 493

33. Павловский – 1 962

34. Первомайский – 60

35. Перевозский – 48

36. Пильнинский – 378

37. Починковский – 435

38. Семеновский – 721

39. Сергачский – 415

40. Сеченовский – 252

41. Сокольский – 74

42. Сосновский – 553

43. Спасский – 101

44. Тонкинский – 254

45. Тоншаевский – 313

46. Уренский – 484

47. Чкаловский – 390

48. Шарангский – 177

49. Шатковский – 717

50. Шахунский – 631

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