Киоск, нелегально торговавший алкоголем, снесли в Канавинском районе

Ход исполнения подрядчиком договорных обязательств проконтролировали сотрудники администрации Канавина. Фото: Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода

Киоск, где нелегально торговали алкоголем, снесли. Ранее на владельца не единожды выписывались протоколы об административном правонарушении, но незаконная деятельность продолжалась. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

- От жителей неоднократно поступали жалобы о том, что данный торговый объект незаконно торговал алкогольной и спиртосодержащей продукцией, - рассказал заместитель главы администрации Канавинского района Валерий Лунев.

В ходе проверки сотрудники полиции и прокураторы подтвердили правонарушение. В рамках действующего законодательства было принято решение о сносе киоска, расположенного по улице Авангардная.

- Я думаю, что жители близлежащих домов наконец-то вздохнут с облегчением. Наконец-то прекратятся все эти пьяные выкрики и дебоши! – поделился местный житель Дмитрий Гришаев.

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