Ещё 453 нижегородца заражены коронавирусом

По данным на 26 ноября 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 677 человек, а общее количество достигло 46 734 человека. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 52 633 человек.

Тесты на коронавирус в регионе сдали 1 583 299 человек. Средний показатель тестирования составил 424,8 теста на 100 тысяч населения.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 577 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 850 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 21% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

Губернатор поблагодарил нижегородских медиков и волонтеров, а также отметил, насколько важна их работа в период пандемии.

- Системе здравоохранения сегодня очень важно иметь определенный запас прочности, - подчеркнул глава региона. - Это позволяет не только оказать помощь, тем, кто заболел, но и сохранить деятельность подавляющего большинства отраслей экономики.

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