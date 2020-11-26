Благоустройство парка «Швейцария» завершено на 20%

Городской парк «Швейцария» планируется сдать в обновленном виде в августе 2021 года. Фото: Instagram парка

Благоустройство парка «Швейцария» ведется уже четыре месяца, за это время подрядчик успел выполнить примерно 20% запланированных работ. Об этом сообщается в Instagram аккаунте парка.

- Причем сделано все самое грязное и тяжелое в процессе благоустройства. Идем в графике и по работам, и по финансированию, - отметил заместитель начальника Управления капремонта ГК «ЕКС» Петр Седельников.

В настоящее время на территории парка полностью завершены демонтажные работы. В частности, снесены малые архитектурные форм и здания, также снят слой дорожного покрытия, убраны старые опоры освещения.

Теперь подрядная организация занимается проводкой и установкой кабельной канализации, электроснабжения, видеонаблюдения и связи. Одновременно ведутся работы по восстановление ограды и входных групп парка, они завершены на 7%.

После новогодних праздников начнется возведение павильонов. А весной рабочие планируют приступить к чистовой отделке двух новых фонтанов и укладке покрытия дорожной сети.

Работы по благоустройству парка «Швейцария» планируют завершить в августе 2021 года.

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